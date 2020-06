Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Erheblicher Sachschaden ist am Montag, 22. Juni 2020, gegen 05:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Hasporter Damm in Delmenhorst entstanden.

Ein 41-jähriger Mann aus Delmenhorst befuhr mit seinem Mercedes den Hasporter Damm in Richtung Stadtmitte. In Höhe einer Tankstelle zwischen Annenheider Straße und Niedersachsendamm wollte er an einem auf der Fahrbahn stehenden Lkw mit Anhänger vorbeifahren. Dabei kam es zur seitlichen Berührung zwischen dem Mercedes und dem Lkw, durch die am Pkw erhebliche Schäden entstanden.

Der Mercedes war nach diesem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstanden geschätzte Schäden in Höhe von 24.000 Euro.

