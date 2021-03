Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in einen Kiosk

Rheine (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher drückten am vergangenen Wochenende an einem Kiosk auf der Salinenstraße die angebrachten Rollläden hoch, entfernten die dahinterliegenden Plexiglasscheiben und verschafften sich so Zutritt zu dem Verkaufsraum. Danach durchsuchten sie verschiedene Behältnisse und entwendeten schließlich Süßigkeiten, Kaffee und diverse Getränke. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert. Es werden Zeugen gesucht, die in der Zeit von Sonntag (28.03.), 18.15 Uhr, bis Montag (29.03.21), 12.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen auf der Salinenstraße gemacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

