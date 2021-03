Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, 18-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Westerkappeln (ots)

Am Montagabend (29.03.21) hat sich an der Kreuzung Wilhelmshöhe/GroßeStraße/Am Dölhof gegen 20.20 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Westerkappeln fuhr mit einem grauen Ford auf der Wilhelmshöhe in Fahrtrichtung Innenstadt und wollte nach links auf die Straße Am Dölhof abbiegen. Ihm kam ein 53-jähriger Autofahrer aus Westerkappeln entgegen, der mit einem grauen Mercedes die Große Straße in Richtung Velpe befuhr und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Ersten Erkenntnissen zufolge stießen beide Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich frontal zusammen. Der 18-jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Neben der Polizei waren zwei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug sowie die Feuerwehr Westerkappeln im Einsatz.

