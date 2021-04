Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Katalysatoren entwendet +++

Oldenburg (ots)

Eine böse Überraschung erlebten am Donnerstag die Besitzer zweier VW Polo, die in der Haareneschstraße und der Katharinenstraße abgestellt waren: Unbekannte Täter hatten sich in der Zeit zwischen Mittwochabend, 20.30 Uhr, und Donnerstag gegen Mittag an den Fahrzeugen zu schaffen gemacht und jeweils die Katalysatoren entwendet. Dazu hatten die Diebe die Auspuffrohre zersägt und auf diese Weise die Katalysatoren ausgebaut. Der Schaden beträgt jeweils mehrere Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115 (460387, 461480).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell