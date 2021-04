Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Kradfahrer bei Verkehrsunfall in Edewecht lebensbedrohlich verletzt +++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Lebensbedrohlich verletzt wurde am Sonntag, dem 25.04.2021, gegen 12:40 Uhr ein Kradfahrer in Edewecht, Ortsteil Westerscheps. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 55jährige Kradfahrer aus der Gemeinde Apen zuvor die Westerschepser Straße aus Richtung Godensholt kommend in Richtung Osterscheps befuhr. Kurz vor dem Kreuzungsbereich der Westerschepser Straße/Heinfelder Straße/Tivolistraße beabsichtigte der Kradfahrer einen vorausfahrenden PKW zu überholen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 65jähriger Autofahrer aus der Heinfelder Straße kommend in den Kreuzungsbereich der Westerschepser Straße ein, um nach links in Fahrtrichtung Godensholt weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem wartepflichtigen Fahrer des PKW und dem noch im Überholvorgang befindlichen Kradfahrer. Der Kradfahrer wurde hierbei lebensbedrohlich verletzt und die beiden beteiligten Fahrzeuge stark beschädigt. Nach einer Erstversorgung durch Ersthelfer und Polizei sowie dem alarmierten Rettungsdienst und Notarzt wurde der Kradfahrer vom angeforderten Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des PKW wurde von einem zufällig vor Ort anwesenden Hausarzt betreut. Zusätzlich waren die freiwilligen Feuerwehreinheiten aus Osterscheps und Edewecht im Einsatz. Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizei Bad Zwischenahn waren für die Verkehrsunfallaufnahme und Verkehrsmaßnahmen vor Ort und wurden dabei zur Sicherung von Unfallspuren durch die Autobahnpolizei Oldenburg unterstützt. Da vor Ort ein größeres Trümmerfeld herrschte und beim Krad Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, musste die Unfallstelle nach Bergung der beteiligten Fahrzeuge durch beauftragte Abschleppunternehmen noch gereinigt werden. Aus diesem Grunde blieb die Fahrbahn bis 15:45 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell