Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gimbsheim - Kind bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Gimbsheim (ots)

Gestern Nachmittag wurde in der Hauptstraße ein 8-jähriger Junge auf seinem Fahrrad bei der Kollision mit einem PKW verletzt. Das Kind radelte durch die Kirchstraße und wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei achtete er nicht auf den bevorrechtigten Verkehr. Der von links kommende 45-jährige Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und stieß mit seiner rechten Fahrzeugfront bei geringem Tempo mit dem Kind zusammen. Beim Sturz zog er sich eine Schürfwunde am Ellenbogen und eine Prellung am Kopf zu und wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. Am Auto und Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell