Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hameln (ots)

Am 12.03.2021, in der Zeit von 10:00 bis 11:00 Uhr, ereignete sich in der Straße "Buchenwinkel" in Hameln eine Verkehrsunfallflucht. Eine 85-jährige Frau hatte der Polizei mitgeteilt, dass ihr Gartenzaun sowie die dahinter befindliche Bepflanzung erheblich beschädigt worden sei.

Aufgrund der Höhe der Beschädigungen ist zu vermuten, dass es sich bei dem Verursacher um ein größeres Fahrzeug handeln müsste.

Der Verursacher flüchtete vom Unfallort.

Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher bzw. -hergang nimmt die Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell