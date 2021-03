Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung

Bad Pyrmont (ots)

Ein Mann schlug in der Nacht zum 15.03.21, gegen 02:00 Uhr, an einem Wohnhaus in der Straße Langer Grund eine ca. 30x30 cm große Fensterscheibe ein. Der Hausbewohner des am Waldrand liegenden Gebäudes wurde dadurch wach und sprach den Mann aus einem Fenster heraus an. Der Täter fragte, ob der Mann ihm ein Taxi rufen könne? Dies wurde aus Verärgerung abgelehnt, denn der Mann hätte ja auch ganz normal klingeln können. Danach ging der Täter "seelenruhig", bei Regen und kühlen Temperaturen, in Richtung Stadtgebiet davon. Der Sachschaden beträgt ca. 100,- Euro. Die Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell