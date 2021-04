Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Erneut Gartenmöbel gestohlen

Worms (ots)

Am Wochenende wurde mittlerweile zum sechsten Mal in den abgesperrten Außenbereich eines Möbel- und Bettengeschäfts in der Straße Am Gallborn eingebrochen und mehrere Gartenmöbel entwendet. Wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4877592. Mitarbeiter des Einrichtungshauses stellten gestern Morgen erneut fest, dass die Bauzaunelemente, die die Möbel vor Diebstahl schützen sollen, aufgetrennt und beschädigt wurden. Unbekannte Täter entwendeten insgesamt acht Gartenmöbelstücke im Gesamtwert über 2.500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

