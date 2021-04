Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Sitztulpe beschädigt

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Wie gestern, kurz vor Mitternacht, bekannt wurde, haben Unbekannte im Park am Willy-Brand-Ring, gegenüber des Judenfriedhofs, eine "Sitztulpe" aus der Verankerung gerissen und dadurch beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell