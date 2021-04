Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall - Fahrer ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Worms, Ludwigstraße / Jahnplatz (ots)

Am Sonntag, den 18.04.2021, kam es gegen 13:00 Uhr in der Ludwigstraße an der Einmündung zum Jahnplatz in Worms zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Ein 46-Jähriger wollte von der Ludwigstraße aus nach rechts auf den Jahnplatz einbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW, welchen er durch den Aufprall wiederum auf einen dahinter parkenden PKW schob. Es entstand an allen drei PKW Sachschaden, insgesamt in einer Höhe von ca. 3000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol steht und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurden entsprechende Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

