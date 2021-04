Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Geldbörse und Rucksack gestohlen ++ Unbekannte zerkratzen Autos +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (Tatzeit zwischen 22.30 und 8 Uhr) schlug an der Donnerschweer Straße ein Autoaufbrecher zu: Der Unbekannte zerstörte offenbar mit einem Stein die Scheibe der Beifahrertür eines Hyundai. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs ließ er einen Rucksack sowie eine Geldbörse mitgehen und flüchtete in unbekannte Richtung. (470153)

Bereits in der vergangenen Woche wurde an der Lindenstraße der Lack mehrerer Autos zerkratzt: In der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstagabend beschädigten die Täter auf diese Weise insgesamt sieben Autos, die auf Parkplätzen entlang der Lindenstraße abgestellt waren. Die Lackkratzer zogen sich teilweise über die gesamte Fahrzeuglänge. (473694)

Zeugenhinweise zu den genannten Straftaten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

