Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Vermisste 84jährige Seniorin in bei umfangreichen polizeilichen Suchmaßnahmen in Bad Zwischenahn-Wehnen aufgefunden +++

Oldenburg (ots)

Eine am Montag, dem 26.04.2021, gegen 17:40 Uhr als vermisst gemeldete 84jährige Seniorin mit Rollator aus Bad Zwischenahn, Ortsteil Wehnen, hat umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen ausgelöst. Insgesamt waren elf Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizeidienststellen Bad Zwischenahn, Rastede und Oldenburg beteiligt. Unterstützung erhielten sie dabei von zwei Diensthundeführern aus Oldenburg und nach Einbruch der Dunkelheit auch aus der Luft durch den Polizeihubschrauber aus Hannover. Entwarnung konnte um 22:20 Uhr gegeben werden, als die Vermisste von zwei jungen Polizeibeamten des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn in einer leichten Senke im dichten Gebüsch auf einem Klinikgelände in Wehnen aufgefunden wurde. Dort war die Seniorin augenscheinlich gestürzt und konnte sich selbst nicht mehr aufrichten. Da die Außentemperaturen nur noch knapp über dem Gefrierpunkt lagen, die Vermisste entsprechend merklich unterkühlt war und über Schmerzen klagte, wurde diese anschließend vom alarmierten Rettungsdienst Ammerland in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell