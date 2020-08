Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf Parkplatz eines Einkaufmarktes

Einbeck (ots)

Einbeck(jak) - Am 14.08.2020 kam es zu einem Unfall zwischen zwei Pkw auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Grimsehlstraße in Einbeck. Der Verursacher übersah den von rechts kommenden Pkw, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Dabei entstand ein Schaden von ca. 7500 Euro.

