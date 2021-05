Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Werra-Meißner-Kreis: Brand von Carports und PKW

Kassel (ots)

Am Sonntag, den 23.05.21, gegen 02:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes in Wehretal Reichensachsen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Streife standen zwei Carports und die darin parkenden PKW im Vollbrand. Da zunächst ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Mehrfamilienhaus nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Bewohner aufgefordert ihre Wohnungen zu verlassen. Letztlich konnte durch die Feuerwehr ein Ausdehnen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt nach dem derzeitigen Stand etwa 135.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Eschwege Übernommen.

