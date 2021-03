Polizei Hamburg

POL-HH: 210311-1. Verhaftung eines mutmaßlichen Einbrechers

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.02.2021, 21:10 Uhr; Tatort: Hamburg-Duvenstedt, Im Ellernbusch

Erfolgreiche Ermittlungen: Nach einem Einbruch in Duvenstedt wurde am Dienstag ein Tatverdächtiger verhaftet.

Ende Februar war es zu dem Einbruch in eine Doppelhaushälfte gekommen, bei dem unter anderem Schmuck, Bekleidungsgegenstände und ein Schließfachschlüssel entwendet worden waren. Anwohner waren auf die zwei Täter aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Bei den daraufhin durchgeführten Fahndungsmaßnahmen hatten die Einsatzkräfte einen 27-jährigen Mann kosovarischer Staatsangehörigkeit angetroffen und als Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Weil sich der Tatverdacht gegen ihn aber zunächst nicht wie für den Vollzug von Untersuchungshaft erforderlich erhärten ließ, war er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hamburg wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Der Komplize war unerkannt entkommen, die Beute bei einer Absuche des Fluchtwegs aufgefunden und sichergestellt worden.

Der Tatverdächtige blieb aber im Fokus der Ermittler des zuständigen Einbruchdezernats (LKA 19/"Castle"). Ihnen gelang es durch die weiteren Ermittlungsschritte, den Tatverdacht so weit zu erhärten, dass die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Ermittlungsrichter einen Haftbefehl erwirken konnte. Daneben erging auch ein Durchsuchungsbeschluss.

Am vergangenen Montag durchsuchten die Ermittler daraufhin sein Zimmer in einer Wohnunterkunft im schleswig-holsteinischen Boostedt. Sie stellten Beweismittel sicher, trafen den Tatverdächtigen dort aber zunächst nicht an. Als er am Dienstagmorgen schließlich in die Unterkunft zurückkehrte, wurde er dort von Einsatzkräften der Polizei Schleswig-Holstein verhaftet. Zur Verkündung des Haftbefehls kam er später in die Hamburger Untersuchungshaftanstalt.

Die Ermittlungen zu dem Komplizen dauern an.

