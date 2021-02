Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Fußgänger

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Samstag kam es zwischen 15.00 und 16.00 Uhr in der Oststraße in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Erkenntnisstand wollte ein bislang unbekannter PKW-Lenker von einem Grundstück in die Oststraße einfahren. Vermutlich übersah er den auf dem Gehweg mit seinem Rollator laufenden 55-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der Mann kam zu Fall. Der Fußgänger und der Pkw-Lenker sprachen miteinander. Der Unbekannte fuhr den 55-Jährigen anschließend nach Hause. Die beiden Männer tauchten jedoch keine Daten aus. Wie sich erst im Nachhinein herausstellte, wurde der Fußgänger jedoch schwer verletzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, und bittet insbesondere den PKW-Lenker sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell