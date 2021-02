Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall mit schwerverletztem Fußgänger

Ludwigsburg (ots)

Am Montag wurde ein 34-jähriger Fußgänger gegen 13:00 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen schwer verletzt. Ein 36-jähriger VW-Lenker war auf einem Betriebsgelände rückwärts aus einer Parklücke gefahren. Vermutlich hatte er hierbei den 34-Jährigen übersehen und mit seinem VW erfasst. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger auf den Asphalt und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des 36-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

