POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Polizeipräsidium Recklinghausen

Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Waltrop

In der Nacht zu Mittwoch hebelten unbekannte Täter ein Fenster zum Büro einer Tankstelle an der Leveringhäuser Straße auf. Nach ersten Erkenntnissen schafften sie es allerdings nicht bis in das Gebäude und ließen von ihrem Vorhaben ab. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Marl

Am Dienstag zur Tageszeit hebelten Unbekannte eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Max-Reger-Straße auf. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Dorsten

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in einen Lagerraum an der Gladbecker Straße im Stadtteil Feldmark ein. Aus einem Schrank wurde ein Lautsprecher entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

