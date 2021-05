Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Niestetaler wird Opfer von Unfallflucht bei kurzem Bäckereibesuch: Ermittler suchen Zeugen

Niestetal-Sandershausen (Landkreis Kassel): Nur für wenige Minuten hatte am gestrigen Donnerstagvormittag ein 51-jähriger Niestetaler sein Auto in der Hannoversche Straße 84 in Sandershausen abgestellt, um in die dortige Bäckerei zu gehen. Als der Mann gegen 10:40 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er jedoch eine böse Überraschung erleben: Ein unbekannter Fahrer eines vermutlich größeren Fahrzeugs hatte den geparkten Audi A 3 des 51-Jährigen im Vorbeifahren touchiert und dabei einen Schaden auf dessen linker Seite von ca. 3.000 Euro angerichtet. Ohne sich weiter darum zu kümmern, war der Verursacher unerkannt geflüchtet. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

