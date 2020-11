Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Unfall verletzt

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

An der Kreuzung Spatenstraße/Sedanstraße kam es am 08.11.2020, gegen 19:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Mofafahrer und sein 15-jähriger Sozius wurden hierbei leicht verletzt. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass der Jugendliche die Vorfahrt eines 65-jährigen Autofahrers missachtet haben dürfte und es hierdurch zur Kollision kam. Am Mofa entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

