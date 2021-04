Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (501) Exhibitionist im Nürnberger Norden aufgetreten - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bereits am vergangenen Sonntagnachmittag (11.04.2021) trat ein bislang unbekannter Mann zwei jungen Frauen in Schnepfenreuth in schamverletzender Weise gegenüber. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die beiden jungen Frauen hielten sich gegen 13:45 Uhr im Bereich einer Sportanlage in der Bamberger Straße auf. Hier trat ihnen der unbekannte Mann gegenüber und manipulierte an seinem Glied. Nachdem die Geschädigten keine Reaktionen hierauf zeigten, entfernte sich der Mann nach ca. 2-3 Minuten.

Beschreibung des Mannes:

ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, europäischer Typ. Trug schwarzen Jogginganzug (Hose und Oberteil) und abgetragene helle Turnschuhe.

Derzeit wird geprüft, ob der unbekannte Täter für weitere Taten (u.a. mit Pressemeldung 489 am 12.04.2021 berichtet) in Frage kommt.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere Tatzusammenhänge. Personen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können oder selbst geschädigt sind (ohne bislang Anzeige erstattet zu haben) werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

