POL-MFR: (500) Falsche Polizeibeamte erbeuten hohen Geldbetrag - Zeugenaufruf

Am Freitagmittag (09.04.2021) riefen Betrüger bei einem Senioren aus Fürth an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie überredeten den Geschädigten, einen hohen Geldbetrag zu übergeben. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen der Geldabholung.

Unerwartet klingelte bei dem Rentner gegen 10:15 Uhr das Telefon. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und verwickelte den Geschädigten in ein Gespräch. In dessen Verlauf fragte er den Angerufenen, ob er nicht dabei mithelfen wolle, eine rumänische Diebesbande zu fassen. Zwar war der Senior erst skeptisch - ließ sich dann aber durch die professionellen Überredungskünste der Betrüger überzeugen, dass tatsächlich die echte Polizei bei ihm angerufen hätte.

Wie angewiesen, ging der Mann daraufhin zu seiner Bank in Fürth Stadeln und hob einen fünfstelligen Geldbetrag ab. Das Geld steckte er in einen braunen Umschlag. Telefonisch lotsten ihn die Betrüger zum Parkplatz einer Supermarktfiliale in der Stadelner Hauptstraße Ecke Werkstraße. Dort legte er den Umschlag gegen 13:00 Uhr auf den Reifen seines Autos, einem grauen Kia, ab und begab sich in den Supermarkt. Als er kurze Zeit danach wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war das Geld bereits von einem unbekannten Täter abgeholt worden.

Das Nürnberger Fachkommissariat für Trickbetrug hat nun die Ermittlungen in der Sache übernommen. Die Polizei sucht insbesondere Zeugen, die sich zur Tatzeit auf dem Parkplatz der Supermarktfiliale aufgehalten haben oder dort einkauften.

Wem ist eine verdächtige Person auf dem Parkplatz aufgefallen? Wem ist insbesondere eine Person aufgefallen, die ständig telefonierte und den Parkplatz beobachtete? Wer hat eine Person gesehen, die einen braunen Umschlag von einem Fahrzeugreifen aufgenommen hat? Wem ist ein auswärtiges Fahrzeug in der Nähe des Bereichs aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst (KDD) Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Zur Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte" hat das Polizeipräsidium Mittelfranken einen Videoclip erstellt. Dieser zeigt, wie die Täter vorgehen und erklärt auch, wie sich potentielle Opfer vor Betrug schützen können:

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Fall bittet die Polizei insbesondere Bankangestellte noch einmal darum, bei unerwarteten Geldabhebungen durch betagte Kunden explizit auf die Betrugsmaschen hinzuweisen. Im Zweifelsfall bittet die Polizei Bankmitarbeiter zum Schutz der Kunden vor Betrug um eine eigenständige Verständigung der Polizei.

