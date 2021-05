Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Raub auf Seniorin in Bad Wilhelmshöhe: Kripo sucht weiterhin nach Zeugen

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere gestern, um 15:21 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4920668 veröffentlichte Pressemitteilung):

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Nach dem Raub auf eine Seniorin in ihrer Wohnung, der sich am gestrigen Donnerstagmittag in der Vogelsbergstraße in Kassel ereignete, sucht die Kasseler Kripo weiterhin nach Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können. Bisher gingen bei den Ermittlern bereits einzelne Hinweise ein, die aber noch nicht zur Identifizierung der beiden Räuber führen konnten.

Ereignet hatte sich der Überfall in einem Mehrfamilienhaus in der Vogelsbergstraße gegen 12:45 Uhr. Wie die betroffene Seniorin den Kriminalbeamten schilderte, hatten die beiden Täter an der Haustür geklingelt, die sie dann über den Summer geöffnet hatte. Gleichzeitig öffnete sie ihre Wohnungstür im Hochparterre, wo sie nur wenige Augenblicke später von den beiden Männern körperlich überwältigt und im Flur ihrer Wohnung zu Boden gedrückt wurde. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Wohnung und flüchteten mit einer Geldbörse sowie mehreren Schmuckstücken aus dem Haus, wo sich ihre Spur verliert. Eine nähere Beschreibung der männlichen Täter war dem überrumpelten Opfer aufgrund der kurzen Dauer des Überfalls nicht möglich. Die Seniorin hatte leichte Verletzungen erlitten, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt wurden. Zeugenbefragungen der ermittelnden Kriminalbeamten ergaben, dass bereits am Montag- und Dienstagvormittag zwei verdächtige Männer in der Vogelsbergstraße gesehen wurden, die möglicherweise mit dem Überfall in Verbindung stehen könnten.

Wer den Ermittlern des zuständigen Kommissariats 35 Hinweise auf die Täter geben kann oder in den vergangenen Tagen verdächtige Personen im Tatortbereich beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

