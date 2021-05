Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Opel-Besitzer ertappt Dieb auf frischer Tat: 30-Jähriger nächtlicher Serie von Auto-Aufbrüchen in Niederzwehren verdächtig

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Eine ungewöhnliche Entdeckung machte am heutigen frühen Freitagmorgen ein 50-jähriger Autobesitzer, dessen Opel auf dem Parkplatz eines Verlagshauses in der Frankfurter Straße in Kassel abgestellt war: Er ertappte einen Mann, der in seinen unverschlossenen Pkw eingestiegen war und den Innenraum nach Wertsachen durchsuchte. Der Opel-Besitzer alarmierte über den Notruf sofort die Kasseler Polizei. Eine Streife, die zu dieser Zeit bereits wegen eines anderen Autoaufbruchs in der Nähe fahndete, war nur wenige Augenblicke später zur Stelle und konnte den 30-Jährigen noch im Fahrzeug festnehmen. Den in Kassel wohnenden und bereits hinreichend polizeibekannten Mann brachten die Polizisten für die weiteren Maßnahmen auf das Revier. Inzwischen meldeten sich im Laufe des heutigen Vormittags 15 Autobesitzer aus Niederzwehren, deren Fahrzeuge in der Nacht aufgebrochen wurden. Ob die Serie auf das Konto des festgenommenen 30-Jährigen geht, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Gegen 04:30 Uhr hatte sich ein Anwohner aus der Kasseler Brüder-Grimm-Straße bei der Polizei wegen eines verdächtigen Mannes gemeldet, der sich dort an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Die hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Süd-West stellte daraufhin auf einem Parkplatz einen Kia fest, dessen Scheibe eingeschlagen war. Vom Täter fehlte bereits jede Spur. Während der anschließenden Fahndung ging gegen 05:20 Uhr der Anruf des Opel-Besitzers ein, der dann zur Festnahme des 30-jährigen Tatverdächtigen führte. Die bislang in Niederzwehren aufgenommenen Auto-Aufbrüche ereigneten sich in der Leuschnerstraße, Silberbornstraße, Anne-Frank-Straße, Brüder-Grimm-Straße und Heinrich-Zille-Straße. In allen Fällen hatte der Täter jeweils eine oder mehrere Scheiben an den Fahrzeugen verschiedener Hersteller eingeschlagen, wodurch bei der Serie ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden war. Dahingegen machte der Auto-Autobrecher insgesamt nur geringe Beute, denn nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden kleinere Mengen Bargeld aus den Fahrzeugen gestohlen.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Beobachtungen im Zusammenhang mit den Auto-Aufbrüchen im Stadtteil Niederzwehren gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

