POL-KS: Nach Raub in Wohnung: Polizei fahndet aktuell nach zwei Tätern und bittet um Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bad-Wilhelmshöhe:

Die Kasseler Polizei fahndet aktuell nach einem Raub auf eine Seniorin in ihrer Wohnung im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe, der sich am heutigen Donnerstagmittag ereignete, nach zwei unbekannten Tätern. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Räuber oder deren Fluchtrichtung geben können sowie andere relevante Beobachtungen gemacht haben.

Die telefonische Mitteilung über den Raub in der Vogelsbergstraße war um 12:50 Uhr bei der Polizei eingegangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Seniorin kurz zuvor von zwei unbekannten Männern in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus überfallen worden. Anschließend waren die Täter, die offenbar Schmuck erbeutet hatten, unerkannt geflüchtet. Die hochbetagte Frau wurde nach ersten Erkenntnissen bei dem Raub nicht schwerer verletzt, jedoch vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Die umfangreiche Fahndung nach den Räubern, zu denen derzeit keine nähere Beschreibung vorliegt, sowie die weiteren polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit noch an. Zeugen, die in der Vogelsbergstraße und angrenzenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

