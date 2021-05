Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Feuer in Keller von Haus in Grebenstein: Elfjähriger erleidet Brandverletzungen

Kassel (ots)

Grebenstein (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochabend wurden Feuerwehr und Polizei gegen 17:15 Uhr zu einem Brand in einem Haus in der Bahnhofstraße in Grebenstein gerufen. Wie sich dort herausstellte, war es im Kellergeschoss des Gebäudes, in dem sich im Erdgeschoss ein Gemeindesaal befindet, zu dem Feuer gekommen. Der Brand konnte im weiteren Verlauf durch die Freiwillige Feuerwehr Grebenstein gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand. Letztlich waren Dachlatten von Holzverschlägen sowie in dem Untergeschoss gelagerte Gegenstände beschädigt worden. Der Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar und des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo zur Ursache des Feuers ergaben, dass der Brand offenbar durch zwei Kinder verursacht worden war. Die elf und 13 Jahre alten Jungen hatten in dem Keller mit einem Feuerzeug hantiert und damit anscheinend Benzin aus einem dort gefundenen Kanister entzündet. Leider blieb die gefährliche Aktion nicht ohne Folgen: Der Elfjährige hatte sich Brandverletzungen zugezogen, weshalb er später zur Versorgung und Beobachtung über Nacht in eine Kinderklinik gebracht werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell