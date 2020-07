Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen - Unbekannte versuchen Geldautomat aufzusprengen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 04.45 Uhr, wurde durch unbekannte Täter versucht, einen Geldausgabeautomaten im Vorraum einer Bank in der Alemannenstraße in Denzlingen zu sprengen.

Die Sprengung verlief nicht ganz wie geplant, sodass die Geldkassetten nicht entwendet werden konnten.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Bislang ist durch Videoaufzeichnungen bekannt, dass es sich um mindestens zwei maskierte Personen gehandelt hat.

Sie können wie folgt beschrieben werden:

TV1: Ca. 180 - 185 cm groß, trug dunkle Gesichtsmaske, graue Jogginghose, grauen Kapuzenpulli und weiße Sportschuhe (Sneaker)

TV2: Ca. 175 cm groß, trug ebenfalls dunkle Gesichtsmaske, dunkelgraue Hose, dunkle Jacke ähnlich einem Parka und schwarze Schuhe

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der 0761/8822880 bei der Kripo zu melden.

ts

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Thomas Spisla

Telefon: 0761 / 882 1015

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell