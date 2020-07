Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nach Unfallflucht wird der Geschädigte gesucht

Müllheim (ots)

Am 09.07.2020, gegen 11.30 Uhr, kollidierte ein vermutlich weißer Fiat beim Einfahren vom Parkplatzgelände der Sparkasse auf die Werderstraße in Müllheim mit einem dort am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten silbernen Pkw.

Ohne sich um den Unfall und um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort.

Die Verkehrsunfallflucht wurde von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, welche am geschädigten Fahrzeug, eine Nachricht hinterlassen hatte und den Unfall persönlich beim Polizeirevier Müllheim meldete.

Im Nachgang konnte das geschädigte Fahrzeug jedoch nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Müllheim (07631-17880) hat wegen Verkehrsunfallflucht die Ermittlungen aufgenommen und bittet die beteiligten Fahrzeugführer, sowie mögliche weitere Unfallzeugen, sich zu melden.

