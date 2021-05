Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall in Ludwig-Mond-Straße: Ermittler erbitten Hinweise auf unbekannten Verursacher

Kassel-Wehlheiden:

Noch keine konkreten Hinweise auf den mutmaßlichen Verursacher eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag in der Kasseler Ludwig-Mond-Straße ereignete, ergaben sich trotz der bislang angestellten Ermittlungen der Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Sie erhoffen sich nun mit einer Veröffentlichung, Hinweise durch Zeugen zu erhalten.

Der Unfall hatte sich gegen 15:30 Uhr gegenüber der Ellerhofstraße ereignet. Ein 44-jähriger Mann aus Kassel schilderte den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West, dass er mit seinem VW Touran auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Kohlenstraße unterwegs war. Plötzlich soll der unbekannte Verursacher, der in gleicher Richtung vor ihm auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, nach links auf seine Spur gezogen sein. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern, sei er ausgewichen und lenkte nach rechts. Hierbei kollidierte er allerdings seitlich mit einem dort fahrenden VW Sharan, den eine 36-jährige Frau aus Körle lenkte. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den offenbar durch den Spurwechsel und sein knappes Einscheren verursachten Unfall zu kümmern. Die Höhe der Schäden an den beiden VW wird insgesamt auf rund 5.500 Euro beziffert. Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder dem Kennzeichen konnten die Unfallbeteiligten nicht machen.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den mutmaßlichen Verursacher geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

