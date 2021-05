Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Bäckerei und Metzgerei: Täter stehlen Würstchen und Messer; Kripo sucht Zeugen

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in Kaufungen in eine Bäckerei und anschließend in das angrenzende Fleischereifachgeschäft eingebrochen. Dort stahlen die Täter Würstchen, Fleischermesser und eine geringe Menge Wechselgeld. Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie sind auf der Suche nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche in der Leipziger Straße, nahe "Am Haferbach", eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten die unbekannten Einbrecher zunächst gewaltsam eine Nebeneingangstür der Bäckerei geöffnet und waren so in das Gebäude eingestiegen. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen des Geschäfts, das derzeit eine Baustelle ist, gingen aber nach bisherigem Kenntnisstand leer aus. Anschließend brachen die Täter die Verbindungstür zur Metzgerei auf, wo sie neben dem Geld einige Würstchen und drei Fleischermesser erbeuteten. Die Tatzeit lässt sich nach ersten Ermittlungen auf den Zeitraum zwischen Montagabend, 19:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 05:15 Uhr, eingrenzen.

Zeugen, die den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

