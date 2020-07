Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Zwei Schwestern auf Diebestour

Mannheim-Sandhofen (ots)

Zwei Schwestern im Alter von 17 und 19 Jahren waren am Montagabend im Stadtteil Sandhofen auf Diebestour. Eine 17-Jährige befand sich kurz vor 22 Uhr im Lebensmittelmarkt eines Einkaufszentrums in der Amselstraße. Als sie mit einer prall gefüllten Einkaufstasche den Kassenbereich durch eine unbesetzte Kasse passierte, wurde sie durch eine Mitarbeiterin hierauf angesprochen. Daraufhin rannte sie sofort in Richtung Marktausgang und weiter in Richtung Frankenthaler Straße. Mehrere Zeugen verfolgten die Flüchtige und konnten sie an der Frankenthaler STRAẞE kurzzeitig festhalten. Sie riss sich jedoch los und rannte unter Zurücklassung der Tasche davon. In einem unbeobachteten Moment kam die 19-jährige Schwester auf dem Rad angefahren, nahm die Einkaufstasche an sich und flüchtete auf der B 44. Sie konnte jedoch durch eine verständigte Polizeistreife gestoppt und festgenommen werden. Die 17-Jährige wurde Wenig später durch eine Polizeibeamtin völlig außer Atem in der Sperlingstraße ausfindig gemacht und ebenfalls festgenommen. Beide Schwestern wurden schließlich zum Polizeirevier Mannheim-Sandhofen gebracht.

Bei der Durchsuchung der zwei jungen Frauen wurde in der Tasche der 17-Jährigen ein Messer aufgefunden. Ein Alkoholtest bei dem Diebesduo erbrachte Werte zwischen 0,8 und 1,1 Promille.

Gegen die beiden diebischen Schwestern wird nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffen ermittelt. Sie wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme auf freien Fuß entlassen.

