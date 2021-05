Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer kommt in Hertingshausen von Straße ab und fährt Pfosten, Schild und Laterne um

Baunatal-Hertingshausen (Landkreis Kassel): Am gestrigen Montagabend kam ein Autofahrer in Hertingshausen von der nassen Straße ab und fuhr mit seinem Pkw mehrere Pfosten, Schilder sowie eine Laterne um und anschließend gegen einen Baum. Der 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung durch die Rettungskräfte vor Ort wieder entlassen werden. Sein VW Passat war bei dem Unfall erheblich beschädigt worden und musste abgeschleppt werden. Zudem waren zwei Poller, ein Verkehrszeichen, die Laterne und der Baum beschädigt worden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war der 29-Jährige gegen 22 Uhr auf der Großenritter Straße von Großenritte kommend in Richtung Grifter Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 22 war er dann in einer Linkskurve vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der nassen Fahrbahn abgekommen. Dort fuhr der Pkw über zwei am Gehweg stehende Poller, über eine in den Gehweg eingelassenen Laterne und stieß frontal gegen den rechts neben dem Gehweg stehenden Baum. Durch den Aufprall wurde ein hinter dem Baum stehender Mast mit dem Wegweiserschild zum Friedhof aus der Verankerung gerissen und ein Mast mit einer Informationstafel beschädigt. Die aus dem Boden ragenden Verkabelung der aus der Verankerung gerissenen Laterne musste anschließend von einem Mitarbeiter des zuständigen Netzbetreibers abgesichert werden.

