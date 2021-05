Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Keller von Wohnhaus in Bad Emstal: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Bad Emstal (Landkreis Kassel): Am Freitagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich ein Brand im Keller eines Wohnhauses in der Straße "An der Ems" in Bad Emstal. Dabei atmete eine 93 Jahre alte Bewohnerin Rauchgase ein und musste anschließend zur Beobachtung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Das Kellergeschoss wurde durch das Feuer erheblich, die darüber liegenden Stockwerke durch Hitze und Ruß ebenfalls beschädigt. Wie die Ermittlungen zur Brandursache durch die Beamten des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ergaben, ist das Feuer im Bereich der Sauna im Keller ausgebrochen. Die genaue Ursache konnte zwar bei den Untersuchungen an der Brandstelle noch nicht abschließend geklärt werden, es haben sich jedoch keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben.

