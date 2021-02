Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autofahrer bei Alleinunfall verletzt

Viersen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:20 Uhr befuhr ein 43-jähriger Viersener mit seinem PKW den Donker Weg stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 76 kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der geparkte PKW gegen einen Straßenbaum geschoben. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer leicht. Da in der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. /HJR (121)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell