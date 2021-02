Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Dank an alle Jecken

Kreis Viersen: (ots)

Ja- es war schon traurig gestern um 11:11 Uhr- der Start in den Straßenkarneval fiel pandemiebedingt aus: Keine Möhnen, keine Jecken, keine feiernden Jugendlichen auf dem Alter Markt in Dülken, keine Rathauserstürmungen- ein Tag wie jeder andere in der Pandemie. Wir haben uns das genauso gewünscht, weil wir es uns aus Infektionsschutzgründen und wegen der bestehenden Regeln so wünschen mussten. Und wir sagen DANKE! Unsere Einsatzkräfte, die gemeinsam mit den Ordnungskräften der Stadt Viersen am gestrigen Altweiberdonnerstag rund um den Alter Markt präsent waren, waren hoch zufrieden. Dass die organisierten Karnevalisten sich an die Regeln halten würden, das hatten alle so erwartet. Was mit den Jugendlichen sein würde, die üblicherweise an diesem Donnerstag zum Alter Markt anreisen, um zu feiern, das konnte niemand so genau vorhersagen. Aber auch die nicht-organisierten Jecken und die Jugendlichen haben die Regeln geachtet und unsere Appelle zur Vernunft befolgt: Wir mussten kreisweit am gestrigen Tag nicht karnevalsbedingt einschreiten, keine Verwarnungen aussprechen oder Anzeigen schreiben- vielen Dank für dieses besonnene Verhalten, das sich hoffentlich in den nächsten "tollen" Tagen genauso fortsetzen wird. Der einzige Blaulichteinsatz auf dem Alter Markt in Dülken erfüllte einen Kinderwunsch. Gerne haben die Einsatzkräfte das Blaulicht am Streifenwagen angemacht, um einem kleinen Jungen diesen Wunsch zu erfüllen und seiner Mutter ein Foto zu ermöglichen. Und so bleibt der gestrige Altweiberdonnerstag auch bei dem Jungen als ein besonderer Tag in Erinnerung. Weiter so, wir passen auch weiterhin gemeinsam mit den Ordnungsbehörden auf!/ah (118)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell