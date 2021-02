Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Rahser: Versuchter Firmeneinbruch - Täter hinterließen Einbruchswerkzeug

Viersen - Rahser (ots)

Am Altweiberdonnerstag, gegen 17:30 Uhr, wurde die Polizei zu einer Firma auf der Straße Clörtah in Viersen-Rahser gerufen. Die Melderin bemerkte in ihrer Firma, dass sich die Fenster im Erdgeschoss nicht mehr richtig schließen ließen. Des Weiteren fand sie in den Räumlichkeiten Einbruchswerkzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter durch ein offenstehendes oder manipuliertes Fenster in die Räumlichkeiten der Firma. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der Tatortaufnahme noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /ts (116)

