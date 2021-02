Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Festnahme nach Ladendiebstahl - 29-Jähriger leistet Widerstand

Nettetal-Breyell (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurden mehrere Streifenwagen zum Aldimarkt auf der Josefstraße nach Breyell entsandt. Gegen 10.00 Uhr hatte dort ein 29-jähriger Pole Lebensmittel entwendet. Eine Angestellte sprach den Mann auf dem Parkplatz deswegen an. Als sie das Diebesgut an sich nehmen wollte, schubste der 29-Jährige die Frau zur Seite, nahm den Rucksack mit der Beute, Bierdosen und Würstchen, und flüchtete zu Fuß. Kurze Zeit später trafen Einsatzkräfte den Beschuldigten auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Biether Straße an. Als die Beamten die Personalien feststellen wollten, leistet der 29-Jährige Widerstand und verletzte zwei Beamten durch Tritte leicht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Ermittlungen dauern an. /wg (115)

