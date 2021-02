Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal - Amern: Raub im Bereich der dortigen Förderschule

Schwalmtal - Amern (ots)

Am Samstag, gegen 19:40 Uhr, befanden sich drei Freunde auf dem Gelände der Förderschule West an der Straße Geneschen, als sie von mindestens drei anderen Personen angesprochen wurden. Aus bisher unbekannten Gründen schlugen die drei unbekannten Täter auf die Freunde ein. Als eines der Opfer in Folge der Attacken am Boden lag, durchsuchten die Täter seine Bekleidung und entwendeten neben einem Smartphone auch diverse Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die bisher unbekannten Täter in Richtung Birkenweg. Hier stiegen sie in einen weißen Transporter und entfernten sich von der Örtlichkeit. Hinweise auf Tatverdächtige bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /ts (120)

