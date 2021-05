Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Garagenbrand: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Kasseler Feuerwehr und die Polizei gegen 02:20 Uhr zum Brand einer Garage in der Cauerstraße in Kassel gerufen. Durch das Feuer war die massiv gebaute und direkt an ein Mehrfamilienhaus angrenzende Garage, in der Fahrräder, Gartenmöbel und verschiedene Geräte abgestellt waren, vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Haus verhindern, das weiterhin bewohnbar ist. Die Bewohner blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben am heutigen Montag ihre Ermittlungen an der Brandstelle fortgesetzt. Wie sie berichten, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, wodurch das Feuer ausgelöst worden war. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen aber bislang nicht vor. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten zur Brandursache dauern an.

