Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Buxtrup/Zwei Verletzte Personen nach Unfall

Coesfeld (ots)

Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmorgen auf der B525 ereignet hat. Eine 21-jährige Dülmenerin beabsichtigte mit ihrem Auto aus der Straße Buxtrup nach links auf die B525 in Richtung Nottuln abzubiegen. Im Bereich der Einmündung touchierte sie das Auto eines 79-jährigen Autofahrers aus Nottuln, der die B525 ebenfalls in Richtung Nottuln befuhr. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Auto des Nottulners und prallte seitlich auf das Auto eines 69-jährigen Mannes aus Gescher. Die beiden Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall. Die 21-jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

