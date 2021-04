Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Robert-Bosch-Straße

Zeuge vertreibt Einbrecher

Coesfeld (ots)

Am 24.04.2021, gegen 03:40 Uhr beobachtete ein 35-jähriger Zeuge eine männliche unbekannte Person, die versuchte ein Fenster einer Metallbaufirma an der Robert-Bosch-Straße in Lüdinghausen aufzuhebeln. Nach Ansprechen und einem kurzen Dialog flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Einbrecher wird vom Zeuge wie folgt beschrieben:

- 25-35 Jahre alt - 175cm-180cm groß - stämmige Figur - bekleidet mit einer Jeanshose, einer grauen Sweatshirtjacke und einer schwarzen Kappe.

Außerdem trug die Person einen medizinischen Mund- und Nasenschutz und sprach ohne Akzent.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell