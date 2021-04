Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße

Drogentest einer Autofahrerin verlief positiv

Coesfeld (ots)

Eine 23-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen hielten Polizisten am 24.04.2021 gegen 23:25 Uhr auf der Seppenrader Straße in Lüdinghausen an.

Während der Kontrolle konnten Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum erlangt werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv und bestätigte zunächst den Verdacht.

Der Lüdinghauserin wurde auf der Polizeiwache in Lüdinghausen einen Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

