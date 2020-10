Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB 24

Suckow / Stolpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 bei Suckow sind am Samstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge scherte der 19-jährige deutsche Fahrer eines Peugeot zum Überholen aus und übersah hierbei den bereits auf der Überholspur fahrenden BMW. Der 25-jährige deutsche Fahrer des BMW konnte einen Zusammenstoß durch Bremsen nicht mehr verhindern. In der weiteren Folge kollidierten beide Fahrzeuge mit den Schutzplanken und kamen anschließend zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der nach ersten Einschätzungen mit ca. 26000 Euro beziffert wurde. Während der Unfallaufnahme musste die BAB 24 zeitweilig gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

