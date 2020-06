Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Bietigheim - Quad entwendet, Zeugen gesucht

Rastatt, Bietigheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 7 Uhr, parkte ein 24-Jähriger sein rotes Quad der 'Marke Barossa Motor' auf einem Hotelparkplatz in der Badenstraße. Als er zu dem Parkplatz zurückkam, musste er feststellen, dass das Fahrzeug gestohlen wurde. Es konnte später kurzgeschlossen am Bahnhof in Bietigheim aufgefunden werden. Das Quad mit Karlsruher Zulassung sowie einem schwarzen Kofferaufsatz wurde komplett leergefahren. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl und der illegalen Nutzung des Quads gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222/761-0 in Verbindung zu setzen.

