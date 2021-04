Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Hof Grothues-Potthoff

weißer Sprinter beschädigt

Coesfeld (ots)

Das Firmenfahrzeug eines 30-jährigen Dülmeners beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer am 23.04.2021 in der Zeit von 07.00 Uhr bis 09.00 Uhr. Der weiße Daimler Sprinter parkte in dieser Zeit auf der Straße Hof Grothues-Potthof in der Nähe der dortigen Baustellenzufahrt. Hiweise auf den Unfallverursacher gibt es bislang nicht. Er flüchtete von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell