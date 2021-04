Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Boschstraße - Fahren unter Drogeneinfluss -

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde ein 33-jähriger Dülmener, am 23.04.2021, gegen 21:40 Uhr, in Coesfeld mimt seinem Pkw angehalten und überprüft. Im Gespräch und bei einem Drogenvortest wurden deutliche Zeichen des Konsums von Betäubungsmitteln sichtbar. Nach eigenen Angaben gab er zudem an, Btm konsumiert zu haben. Dem Dülmener wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Da zudem eine geringe Menge Btm bei ihm aufgefunden wurde, wurde eine weitere Strafanzeige gegen den Dülmener gefertigt.

