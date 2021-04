Polizei Coesfeld

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Freitag, 23.04.2021 um 15:42 Uhr ein 27-jähriger Coesfelder überprüft. Es besteht der Verdacht, dass dieser sein Auto unter Drogeneinfluss führte. Außerdem ergaben die Ermittlungen, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Auf der Polizeiwache Coesfeld wurde dem 27-Jährigen von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ebenfalls am Freitag, gegen 21.40 Uhr wurde ein 33-jähriger Dülmener in Coesfeld von der Polizei angehalten und überprüft. Es konnten gerötete Pupillen bei ihm festgestellt werden. Nach Belehrung gab er an, am heutigen Tage Marihuana konsumiert zu haben. Er wurde er zur Wache Coesfeld gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nachdem ihm die Weiterfahrt für alle fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge untersagt wurde, wurde er von der Wache entlassen. Auch hier wurde Anzeige erstattet.

