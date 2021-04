Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Sachbeschädigung an zwei Pkw, Fahrzeugscheiben eingeschlagen, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht, vom 23.04. auf den 24.04.2021, schlugen bisher unbekannte Täter die Scheiben bei zwei geparkten Pkw in Nordkirchen ein. Bei einem schwarzen Renault Twingo, in der Mühlenstraße, schlugen der/die Täter die Scheiben bis auf die Front- und die Seitenscheibe der Fahrertür ein; bei einem grauen Audi A3, auf der Lüdinghauser Straße/Zum Flothfeld, schlugen der/die Täter alle Fahrzeugscheiben ein. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei im Kreis Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

