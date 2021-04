Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 22.04.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall (1)

Gestern Abend um 22.05 Uhr hat ein 33-jähriger Autofahrer aus Eschwege ein Reh erfasst, als er von der Andreashöhe kommend über den Zubringer auf die B 452 in Richtung Innenstadt Eschwege auffahren wollte. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Wildunfall (2)

Mit einem Feldhasen kollidierte am Donnerstagmorgen gegen 05.40 Uhr ein 51-jähriger Autofahrer aus Meißner. Der Mann war auf der L 3241 von Abterode in Richtung Weidenhausen unterwegs, als er mit dem Tier zusammenstieß. Der Hase verendete am Unfallort, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 800 Euro.

Wildunfall (3)

Gegen 06.35 Uhr erfasste am heutigen Donnerstagmorgen eine 43-jährige Autofahrerin aus Herleshausen ein Reh, als sie auf der L 3424 von Langenhain nach Eschwege unterwegs war. Das Tier flüchtete nach dem Zusammenprall in die angrenzende Feldgemarkung. Am Pkw der Frau entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Traktor und Pkw kollidieren; Schaden 400 Euro; Beteiligte sind sich uneinig in der Schuldfrage

In der Lohstraße in Oberrieden kam es Mittwochnachmittag gegen 13.40 Uhr ein zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 33-Jähriger aus Witzenhausen war mit einem Traktor in der Verlängerung der Lohstraße aus Richtung B 27 kommend, in Richtung Oberrieden unterwegs und kollidierte dann seitlich mit einer entgegenkommenden 37-jährigen Autofahrerin aus Lindewerra. Am Fahrzeug der Frau ging dabei der linke Außenspiegel zu Bruch, an dem Traktor entstand kein Schaden. Beide Beteiligten wiesen bei der Unfallaufnahme die Schuld von sich und gaben ihrem Gegenüber die Schuld an dem Unfall.

Pkw prallt gegen Hauswand; Schaden 6000 Euro; Fahrer erleidet leichten Schock

Weil ein 84-jähriger Rentner aus Eschwege gestern Mittag versehentlich Gas mit Bremse verwechselt hat, kam es zu einem Unfall auf dem Parkplatz in der Goldbachstraße. Um kurz vor 12.00 Uhr war der Senior auf den Parkplatz gefahren. Um zu wenden, fuhr der Mann in eine Parkbucht, verwechselte dann allerdings Gas mit Bremse, so dass der Mann mit seinem Fahrzeug unkontrolliert vorwärts gegen eine Hauswand prallte. Der Fahrer erlitt einen leichten Schock, wurde aber nach kurzer ärztlicher Behandlung im Rettungswagen wieder entlassen. An dem verunfallten und nicht mehr fahrbereiten Auto entstand ein Schaden von 4000 Euro, die betroffenen Hauswand wurde mit 2000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Senior nimmt Frau die Vorfahrt; Schaden 4000 Euro

Gestern Vormittag gegen 11.05 Uhr hat ein 81-jähriger Autofahrer aus Eschwege einer Frau die Vorfahrt genommen und einen Unfall verursacht. Der ältere Herr wollte von der Straße Am Bahnhof nach links in den Schützengraben einbiegen und übersah dabei eine vorfahrtberechtigte 67-jährige Autofahrerin aus Eschwege, die auf dem Schützengraben aus Richtung Westring kommend in Richtung Kuhtrift unterwegs war. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 4000 Euro.

Polizei Sontra

Busfahrer nach Unfall leicht verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 09.20 Uhr ist ein 60-jähriger Autofahrer aus Sontra mit seinem Fahrzeug in der Ortslage von Nesselröden beim Anfahren unkontrolliert rückwärts gerollt und dabei gegen einen Linienbus geprallt, mit dem ein 37-Jähriger aus Cornberg auf der Badegasse in Richtung B 400 unterwegs war. Bei dem Zusammenprall entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 3050 Euro, der beteiligte 37-jährige Busfahrer klagte nach dem Unfall über Rückenschmerzen.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch in Therapiepraxis; Schaden 100 Euro; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Witzenhausen hat eine Anzeige wegen versuchten Einbruchs in eine Ergotherapie-Praxis in der Straße An der Bohlenbrücke in Witzenhausen aufgenommen. Offenbar haben unbekannte Täter versucht, zwischen Dienstagnachmittag 15.30 Uhr und in der Nacht zu Mittwoch 01.30 Uhr, gewaltsam in die Praxisräume einzudringen, die sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befinden. Die Täter gelangten zwar nicht in die Räumlichkeiten, richteten aber Sachschaden in Höhe von 100 Euro an. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Wildunfall

Auf der L 3237 kam es am Donnerstagmorgen gegen 05.20 Uhr zu einem Wildunfall mit einem Reh, als ein 56-Jähriger aus Eschwege mit einem Kraftomnibus von Witzenhausen in Richtung Kleinalmerode unterwegs war. Der Mann erfasste das Reh allerdings nur leicht, so dass an dem Bus lediglich ein Schaden von 50 Euro entstand. In der Gegenrichtung war zur gleichen Zeit aber auch ein 49-jähriger Mann aus Witzenhausen mit seinem Auto unterwegs, der dann ebenfalls mit dem Tier zusammenprallte. An dem Auto entstand bei dem Unfall ein Schaden von 300 Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell